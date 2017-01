National Geographic 15:05 bis 15:55 Dokumentation Nazi-Bauwerke: Utopie und Größenwahn Hitlers Kampfjet ME262 GB 2013 2017-01-04 03:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Die ME 262 aus dem Hause Messerschmitt war eines der technisch fortschrittlichsten Flugzeuge während des Zweiten Weltkrieges. Mit ihren zwei neuartigen BMW-Strahltriebwerken löste sie eine Revolution im Luftkrieg aus. Mit dem Flugzeug, das in Hangars tief unter der Erde gebaut wurde, wollte die deutsche Luftwaffe die kriegsentscheidende Lufthoheit zurückgewinnen. Doch obwohl als eine der "Wunderwaffen" Hitlers gehandelt, kam die Entwicklung der ME 262 im Jahr 1942 zu spät, um noch in nennenswertem Umfang Einfluss auf den Kriegsverlauf nehmen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brando Boniver (Adolf Galland) Philip Delancy (Fritz Sauckel) Aaron Leonards (Marcel) Robert Meller (Hitler) Chris Wilson (Hermann Göring) Originaltitel: Nazi Mega Weapons Regie: Steve Baker