Das Erste 20:15 bis 21:45 Thriller Spuren der Rache D 2016 2017-01-04 01:35 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV Merken Unbekannte verüben im Haus des Waffenhändlers Nader ein Massaker, das nur Frank Hennings und Naders Tochter Yasmin überleben. Bei der gemeinsamen Flucht wird dem Mädchen klar, was sein vermeintlicher Lehrer Hennings eigentlich im Schilde führte ... Trotzdem weiß sie, dass sie nur überleben kann, wenn sie die Hilfe des Mannes annimmt, der ihren Vater ermorden wollte. – Die 14-jährige Maya Lauterbach ist keine Anfängerin, ihren ersten TV-Auftritt hatte die Tochter von Heiner Lauterbach mit zwei Jahren in "Zwei Männer und ein Baby", ebenfalls an der Seite ihres Vaters. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heiner Lauterbach (Frank Hennings) Maya Lauterbach (Yasmin) Uwe Preuss (Martin Ritzenhoff) Julia Thurnau (Bille Ritter) Michele Cuciuffo (Sharif Nader) Uwe Bohm (Michaelis) Melanie Winiger (Nazimah) Originaltitel: Spuren der Rache Regie: Nikolai Müllerschön Drehbuch: Klaus Burck Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Julius Kalmbacher, Cop Dickie