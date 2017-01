TNT Comedy 00:10 bis 00:55 Serien Girlfriends' Guide To Divorce Regel Nr. 72: Böse Mädchen kommen überall hin USA 2015 16:9 Merken Die Freundinnen sind begeistert, als sie erfahren, dass Phoebe ihren Abschluss geschafft hat und beschließen, ihr zu Ehren einen Abschlussball auszurichten. Der Ball soll unter dem Motto "Die Neunziger" stehen und wird auch noch von SheShe gesponsort. Während Abby ein zweites Date mit Dr. Harris hat, kommt Jos Exmann Rob nach Los Angeles, um Zeit mit seiner Tochter zu verbringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Edelstein (Abby McCarthy) Beau Garrett (Phoebe) Alanna Ubach (Jo) Necar Zadegan (Delia) Paul Adelstein (Jake) Matthew Glave (Gordon Beech) Will Kemp (Scott) Originaltitel: Girlfriend's Guide to Divorce Regie: Millicent Shelton Drehbuch: Adam Milch Musik: Robert Duncan, Layla Minoui