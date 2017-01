TNT Comedy 23:10 bis 23:25 Trickserie Robot Chicken Freutag, der 13. USA 2008 Merken Die Macher der Serie haben sich mit der Frage beschäftigt, wer für den Bau der Tempel in Indiana Jones verantwortlich war. Zudem bereitet sich Jason Voorhees auf Freitag den 13. vor. Werdet Zeuge beim Tod eines Handlungsreisenden. Und was passiert eigentlich, wenn die Mitglieder der Gerechtigkeitsliga einen Tag lang einen Kumpel mit zu ihrer Arbeit bringen sollen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Robot Chicken