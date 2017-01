TNT Comedy 18:20 bis 18:45 Comedyserie 2 Broke Girls Darius, der Lach-Express USA 2012 16:9 Merken Hoher Besuch im Diner: Earl erwartet seinen Lieblingssohn Darius. Ihm eilt ein besonderer Ruf voraus: Darius ist der erfolgreichste Chrysler-Verkäufer in Detroit - und der witzigste. Während seines Besuchs in New York will er seine Karriere als Comedian vorantreiben und als "Darius, der Lach-Express" bei einem Talentwettbewerb mitmachen. Max und die anderen versprechen, ihn anzufeuern. Indes streiten sich Max und Caroline über den Umgang mit ihrer neuen Kreditkarte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Cedric the Entertainer (Darius) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Thomas Kail Drehbuch: Patrick Walsh, Sonny Lee Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12