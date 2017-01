TNT Comedy 17:05 bis 17:30 Comedyserie King of Queens Das Fett muss weg USA 1998 16:9 Merken Nachdem Doug erfahren hat, dass seine Schwiegermutter sehr dick war, befürchtet er, dass auch seine Frau zunehmen könnte und versucht wenig galant dieser Entwicklung entgegenzusteuern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Lisa Rieffel (Sara, Carries Schwester) Victor Williams (Deacon Palmer) Gary Valentine (Danny Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Originaltitel: The King of Queens Regie: Robert Berlinger Drehbuch: Josh Goldsmith, Cathy Yuspa Kamera: Lennie T. Evans Musik: Andrew Gross