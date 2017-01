TNT Comedy 07:40 bis 08:05 Comedyserie Two and a Half Men Frodos Autogrammkarten USA 2011 16:9 Merken Alan ist in einer Klinik, weil er sich für Charlie hält. Nach seiner Genesung wird er von Jake abgeholt, der ihm gesteht, dass Megan von ihm schwanger ist. Zu Hause angekommen reißen die Hiobsbotschaften nicht ab: Alan hat unbezahlbare Steuerschulden. Wenig später kommen Judith und Herb zu Besuch, und Walden findet, dass deren Tochter Alan verblüffend ähnlich sieht. Kaum sind die beiden gegangen, erwartet Alan die nächste Überraschung: Walden hat ein Verhältnis - mit Lyndsey. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Marin Hinkle (Judith Melnick) Ryan Stiles (Herb Melnick) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Makelroy) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12

