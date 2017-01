Syfy 03:25 bis 04:15 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Die Schatten der Hölle USA 1997 Stereo 16:9 Merken Deep Space Nine empfängt eine mysteriöse Botschaft aus dem Gamma-Quadranten. Alles deutet darauf hin, dass Cardassianer sie geschickt haben. Schließlich identifiziert Garak (Andrew J. Robinson) die Nachricht als Notruf seines Mentors Enabran Tain (Paul Dooley). Der war früher der Chef des Cardassianischen Geheimdienstes, gilt aber schon lange als tot. Sisko (Avery Brooks) erlaubt Garak, zusammen mit Worf (Michael Dorn), im Gamma-Quadranten nach Tain zu suchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rene Auberjonois (Odo) Avery Brooks (Benjamin Sisko) Michael Dorn (Worf) Terry Farrell (Jadzia Dax) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Gabrielle Beaumont Drehbuch: Robert Hewitt Wolfe, Ira Steven Behr Kamera: Jonathan West Musik: Dennis Mccarthy Altersempfehlung: ab 12

