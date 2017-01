Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Außenseiter CDN, USA 2008 Stereo 16:9 Merken Colonel Sheppard (Joe Flanigan) und seine Team statten Dr. Beckett auf seinem abgeschiedenen Planeten einen Besuch ab. Der hat es sich zur Aufgabe gemacht, sowohl die Einheimischen als auch die Balarer, Überlebende einer Plage, zu verpflegen. Aus heiterem Himmel tauchen die Wraith auf und fordern die Auslieferung der Balarer. Diese sind aufgrund der überwundenen Plage immun gegen deren Saugattacken. Die Wraith vergiften sich sogar regelrecht an deren Lebensenergie. Sheppard hat einen Plan, doch der Feind rückt früher als erwartet mit Verstärkung an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lieutenant Colonel John Sheppard) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) Robert Picardo (Richard Woolsey) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Joel Polis (Elson) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: William Waring Drehbuch: Alan McCullough Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith