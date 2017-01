Syfy 16:45 bis 17:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Für die Uniform USA 1997 Stereo 16:9 Merken Nachdem Sisko (Avery Brooks) seinen zum Maquis übergelaufenen ehemaligen Sicherheitschef Michael Eddington (Kenneth Marshall) aufgespürt hat, setzt er ihm mit der Defiant nach. Eddington gelingt es jedoch, Siskos Schiff völlig manövrierunfähig zu machen. Nachdem die Defiant abgeschleppt wurde, erfährt Sisko, dass die Sternenflotte mittlerweile Captain Sanders (Eric Pierpoint) beauftragt hat, Eddington zu verfolgen. Weil er das aber als seine Aufgabe ansieht, lässt Sisko die defekte Defiant startklar machen und fliegt los. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rene Auberjonois (Odo) Avery Brooks (Benjamin Sisko) Michael Dorn (Worf) Terry Farrell (Jadzia Dax) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Victor Lobl Drehbuch: Peter Allan Fields Kamera: Jonathan West Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 12