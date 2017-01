Syfy 09:30 bis 10:20 Fantasyserie Lost Girl Die letzte Konfrontation CDN 2012 Stereo 16:9 Merken Vor der finalen Schlacht wird Bo (Anna Silk) von Zweifeln geplagt. Sie ist sich nicht sicher, ob der Garuda von ihnen besiegt werden kann. Auch weiß sie nicht, ob Lauren (Zoie Palmer) es schaffen wird, das Gift von Lachlan (Vincent Walsh) für ihre Zwecke brauchbar zu machen. Trick (Rick Howland) hat eine Überraschung für Bo. In dem Schwert, das er ihr zum Geburtstag geschenkt hat, befindet sich die Lebensessenz seiner verstorbenen Frau. Damit kann fast alles geheilt werden. Doch kurz darauf muss Bo mit ansehen, wie Trick in einem mysteriösen schwarzen Nebel verschwindet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Silk (Bo) Kris Holden-Ried (Dyson) Ksenia Solo (Kenzi) Zoie Palmer (Lauren) Richard Howland (Trick) K.C. Collins (Hale) Paul Amos (Vex) Originaltitel: Lost Girl Regie: Steve Dimarco Drehbuch: M.A. Lovretta, Alan McCullough Altersempfehlung: ab 16