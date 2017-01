History 15:30 bis 15:55 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Kraftprobe USA 2014 Stereo 16:9 Merken Das Pfandhaus ist in höchster Einsatzbereitschaft, als ein Verkäufer behauptet, er hätte die Hülle eines thermonuklearen Sprengkopfes zu verkaufen. Rick setzt alles daran, die Verhandlungen zu entschärfen. Inzwischen wird Corey eine Mandoline der legendären Countryband "Bob Wills' Texas Playboys" angeboten. Später möchte Chumlee unbedingt etwas finden, das er besser kann als Rick. Er versucht, seinen Boss zu schlagen, aber Rick will ein für alle mal klarstellen, dass man sich nicht mit ihm anlegen sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12