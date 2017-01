History 13:55 bis 14:45 Dokumentation Hitlers Flucht - Wahrheit oder Legende? Fluchtpläne USA 2015 Stereo 16:9 Merken Nachdem feststeht, dass Hitler seinen Tod vorgetäuscht haben könnte, entdeckt Lenny Beweise für eine Massenflucht vom Flughafen Tempelhof genau an dem Tag, an dem Hitler zuletzt gesehen wurde. Eines der Flugzeuge hatte Hitlers Gepäck an Bord. Das Team findet mehrere Tunnel, die den Führerbunker mit dem Flughafen verbinden, von wo aus Hitler aus Berlin geflohen sein könnte. In Argentinien versuchen die Forscher herauszufinden, wie Hitlers Ankunft in Südamerika ausgesehen haben könnte. Mithilfe von Hightech-Software entdecken sie Hinweise auf ein Nazi-Netzwerk im nahegelegenen San Antonio Oeste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Hoffman (Narrator) Originaltitel: Hunting Hitler

