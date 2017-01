Weil er sich gegen den korrupten englischen König und dessen Willkürherrschaft auflehnt, wird Robin zum Gesetzlosen. Als sich der rebellische Held in die temperamentvolle Lady Marion verliebt, muss er zunächst ihr Dorf retten, um ihr Herz zu gewinnen. Als Helden wider Willen ziehen Robin und seine Männer in die Schlacht - für die Ehre der Heimat - und werden dabei zu Legenden. In Google-Kalender eintragen