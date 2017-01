Niederlande 2 19:50 bis 20:25 Sonstiges Rail Away: Slovenië NL 2015 HDTV Merken De stad Bled is bekend van het prachtige kasteel dat ruim honderd meter hoog op een rots boven het Meer van Bled uittorent. Middenin dit meer ligt een eilandje met een prachtige kapel. Motorboten zijn hier verboden en al vele eeuwen peddelen de toeristen over het meer naar het kapelletje. Vanuit Bled volgen we de route van de Bohinj-spoorlijn tot aan de stad Nova Gorica op de grens van Italië. De route is 79 kilometer lang, waarvan er 15 kilometer door tunnels gaat. Vanaf de plaats Most na Soci volgt de treinroute de loop van de Soca-rivier. De smaragdgroene Soca wordt wel de mooiste alpinerivier van Europa genoemd. De rivier is bekend om vele wandelroutes en kanovaarders. Vlak voor het eindstation rijdt de trein over de op een na grootste stenen boogbrug ter wereld: de Solkan-brug. In Google-Kalender eintragen Moderation: Bob van der Houven Originaltitel: Rail Away