Niederlande 2 09:20 bis 10:00 Sonstiges Rail Away: Japan: Hitoyoshi-Kumamoto-Aso NL 2015 HDTV Merken De aflevering begint in Hitoyoshi, op het zuidelijke eiland Kyushu. Daar is de start van een toeristische treinrit met een stoomtrein. En een ritje met deze trein is voor veel Japanners een dagje uit. In het futuristisch ogende station van Shin-Yatsushiro stappen we op de hogesnelheidstrein: de Shinkansen. Op de rails die hoog boven de grond aangelegd zijn, rijden we in een recordtijd we naar ons volgende station: Kumamoto. In die stad brengen we een kort bezoek aan Kumamoto-Castle, een van de drie grootste kastelen in Japan. In de laatste trein kom je als westerling ogen en oren tekort: de Aso Boy Train. Een kindertrein, met aangepaste stoelen en zelfs een ballenbak aan boord. De toeristische trein gaat door een afwisselende omgeving op weg naar een van de grootste nog werkende vulkanen ter wereld: Mount Aso. In het laatste deel van de route rijden we in de komvorige krater (Caldera) van de vulkaan. Dit laatste deel van de route is sinds de aardbeving van april 2016 tijdelijk gesloten. De krater is een van de grootste in de wereld met een omtrek van circa 120 kilometer. En natuurlijk nemen wij, net als veel Japanners, ook een kijkje bij de vulkaan, die elke dag veel rook uitspuugt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Bob van der Houven Originaltitel: Rail Away