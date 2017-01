Niederlande 2 10:50 bis 11:40 Sonstiges 5 jaar later Antoine Bodar NL 2016 HDTV Merken Vijf jaar geleden heeft Jeroen Pauw gesprekken gevoerd met bekende Nederlanders; persoonlijke gesprekken over de toekomst. Al die tijd zijn deze interviews bewaard in een kluis. Nu is het moment aangebroken ze voor het eerst te vertonen. Jeroen Pauw gaat op bezoek bij hen en kijkt aan de hand van de beelden met ze terug op de afgelopen vijf jaar. Wat kwam er terecht van hun idealen, plannen en toekomstverwachtingen? In Google-Kalender eintragen Moderation: Jeroen Pauw Originaltitel: 5 jaar later