Disney Cinemagic 12:00 bis 13:15 Trickfilm 101 Dalmatiner USA 1961 Dolby HDTV Ein behütetes Zuhause mitten in London und ein Wurf drolliger Hundewelpen - für das Dalmatinerpaar Pongo und Perdi scheint das Glück perfekt. Wäre da nicht die extravagante Cruella de Vil! Pelze sind ihre ganze Leidenschaft, und besonders angetan haben es ihr Pelzmäntel aus Dalmatiner-Welpenfell! Eines Tages sind die niedlichen Kleinen verschwunden. Dieser einmalige Fall von Hunde-Kidnapping macht Schlagzeilen, doch Scotland Yard tappt im Dunkeln. Also beginnen die besorgten Hundeeltern, auf eigene Faust zu ermitteln... Bei den täglichen Spaziergängen mit Herrchen Roger begegnet Rüde Pongo der Dalmatiner-Dame Perdi und ihrem Frauchen Anita. Durch allerlei Tricks schafft Pongo es, dass sich Roger und Anita ineinander verlieben und er selbst Perdi erobert. Bereits kurze Zeit später bekommen die glücklichen Hundeeltern 15 kleine Welpen. Für die Hundebesitzer Anita und Roger zuerst eine große Freude, bis Anitas alte "Freundin" Cruella De Vil auftaucht, die von einem Mantel aus Dalmatiner-Fell träumt und mit Hilfe der beiden vertrottelten Ganoven Jasper und Horace die Welpen entführt. Bildergalerie Sprecher: Gerd Vespermann (Pongo) Gisela Reißmann (Cruela De Vil / Miss Birdwell) Ernst Jacobi (Roger) Maria Körber (Anita) Edgar Ott (Horace / Insp. Craven) Originaltitel: One Hundred and One Dalmatians Regie: Clyde Geronimi, Hamilton Luske, Wolfgang Reitherman Drehbuch: Bill Peet Musik: George Bruns