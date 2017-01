NDR 23:45 bis 01:15 Historienfilm Der Medicus D 2013 Nach dem gleichnamigen Roman von Noah Gordon Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der große Gelehrte Ibn Sina weiht den wissensdurstigen Rob Cole in die Geheimnisse der Medizin ein. Doch gegen den Ausbruch der Pest ist die ärztliche Kunst machtlos. In Isfahan rafft der schwarze Tod Tausende dahin, bis der junge Meisterschüler herausfindet, dass Rattenflöhe den Erreger übertragen. Dank seiner Entdeckung wird die Epidemie eingedämmt. Ein phänomenaler Erfolg, doch der gefeierte Mediziner ist nicht zufrieden. Rob will das Geheimnis jener unheilbaren Krankheit lüften, an der auch seine Mutter starb. Trotz ausdrücklichen Verbots seines Lehrmeisters obduziert Rob heimlich eine Leiche und beginnt zu verstehen, dass die berüchtigte "Seitenkrankheit" eine Blinddarmentzündung ist. Mit diesem Wissen rettet er sogar dem Schah das Leben. Doch er wird an die Mullahs verraten, fanatische Koraneiferer, in deren Augen Ibn Sina und seine Schüler sich gegen Gott versündigen. Mit dem Überfall der kriegerischen Seldschuken, die den Mullahs zur Seite stehen, endet in Isfahan die Epoche der freien Wissenschaft. Ibn Sina verübt Selbstmord. Im letzten Moment rettet Rob seine große Liebe Rebecca aus den Fängen ihres Gatten, der die Ehebrecherin nach alter Tradition steinigen will. In ihrer Begleitung kehrt der Medicus nach England zurück, wo er seine Kenntnisse in den Dienst der freien Forschung stellt. Die starbesetzte Verfilmung des Weltbestsellers von Noah Gordon erzählt von der beschwerlichen Reise eines kompromisslosen Forschers, der die geographischen und religiösen Grenzen seiner Zeit überschreitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Payne (Rob Cole) Stellan Skarsgård (Bader) Ben Kingsley (Ibn Sina) Olivier Martinez (Shah Ala ad-Daula) Emma Rigby (Rebecca) Elyas M'barek (Karim) Fahri Yardim (Davout Hosein) Originaltitel: Der Medicus Regie: Philipp Stölzl Drehbuch: Jan Berger Kamera: Hagen Bogdanski Musik: Ingo Ludwig Frenzel Altersempfehlung: ab 12