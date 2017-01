NDR 16:20 bis 17:10 Show Wer weiß denn sowas? D Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Kai Pflaume präsentiert eine weitere Folge des schlauen Wissenspiels "Wer weiß denn sowas?" zum Mitraten, Lernen, Lachen und Entspannen. Superhirn Bernhard Hoëcker und Quizmaster Elton stellen sich gemeinsam mit prominenten Gästen den unglaublichen, amüsanten und überraschenden Fragen von Moderator Kai Pflaume. Dabei gilt es, spannende und skurrile Fragen aus Wissenschaft, Tierwelt und dem täglichen Leben zu beantworten. Auf der großen interaktiven Spielewand mit zwölf Kategorien verbergen sich Fragen wie: Wer hält sich in Stehrevieren auf? Warum sind Flugzeugfenster rund? Womit lässt sich verhindern, dass Milch im Topf anbrennt? Die Zuschauerinnen und Zuschauer im Studio entscheiden vor der Show, welchen Teamchef sie unterstützen wollen: Bernhard Hoëcker oder Elton. Dann spielen beide Teams um Bargeld, das am Ende innerhalb der Siegergruppe aufgeteilt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kai Pflaume Originaltitel: Wer weiß denn sowas?