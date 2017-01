NDR 14:00 bis 14:45 Dokumentation Abenteuer Ozean Unter Weißen Haien D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Er ist als Killer verschrien, weil er Menschen angreift: der Weiße Hai. Doch ist er wirklich die "blutrünstige Bestie", wie sie in den Medien präsentiert wird? Der deutsche Forscher und Tierfilmer Thomas Behrend geht mit seinem Team aus Wissenschaftlern, Tauchern und Kameraleuten vor Südafrika den letzten Geheimnissen Weißen Hais auf den Grund. Sie tauchen ein in die Welt des Räubers, erforschen sein Jagdverhalten, staunen über junge Seebären, die nur wenige Meter vor dem Hai unbehelligt im Kelp spielen und kommen dem Weißen Hai dabei gefährlich nahe. Kontakte mit dem Weißen Hai verlaufen nicht immer glimpflich, vor Kapstadt wurden in den letzten Jahren vermehrt Haiangriffe festgestellt. Liegt es an der zunehmenden Zahl der Wassersportler oder hat der Hai den Menschen inzwischen in sein Beuteschema aufgenommen? Um das Rätsel zu lösen, schlägt das Team seine Zelte an einem bevorzugten Jagdgebiet des Weißen Hais auf: der Shark Alley, der "Allee der Haie". Hier beobachten sie sein Jagdverhalten, analysieren Angriffe auf Robben, Seevögel und Menschenattrappen und verfolgen 24 Stunden lang einen mit einem Sender versehenen Hai. Thomas Behrend will wissen, wie das Tier auf den direkten Kontakt mit Menschen reagiert und taucht in die Welt des Unterwasserjägers ein; eine Begegnung, die den Filmer nachhaltig beeindruckt. Die Ergebnisse der Experimente bringen Haiforschern neue Erkenntnisse. Stück für Stück nähert sich der Film dem eigentlichen Wesen des Weißen Hais und räumt auf mit dem Mythos des "blutrünstigen Killers". Das Fazit von Thomas Behrend: "Der große Weiße Hai ist kein brutaler Jäger, sondern eines der am besten angepassten Tiere der Weltmeere." In einer Kombination aus Tierfilm und Unterwasserexpedition mit wissenschaftlichem Anspruch bringt der Film Verblüffendes über den Weißen Hai an die Oberfläche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abenteuer Ozean Regie: Andreas Ewels/Thomas Behrend