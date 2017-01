KI.KA 13:45 bis 14:10 Kinderserie Aquilas Geheimnis - Auf der Suche nach dem Piratenschatz Stefans Geständnis / Die Schatzkarte S 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Stefans Geständnis: Sam, Minna und Bianca werden von Holtexz-Mitarbeitern im Hotel abgeliefert. Eva ist enttäuscht, weil die Kinder sie erneut angelogen haben und beschließt, mit ihnen nach Schweden zurückzukehren. In der Zwischenzeit findet Stefan eine Möglichkeit, die Orchideen-Küste doch noch zu retten. Wenn sie nachweisen, dass die Natur der Gegend einzigartig ist, darf Holtexz diese nicht zerstören. Die Schatzkarte: Im Streit zerreißen Sam und Minna Aquilas Schatzkarte. Das ist ein Glück, denn nur dadurch bemerken sie, dass man die beiden Hälften übereinander legen muss, um die Karte zu verstehen. Eva und Stefan machen sich an der Steilküste auf die Suche nach einer seltenen Orchideenart, die nur hier wachsen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Breschi (Minna) Buster Isitt (Sam) Lea Stojanov (Bianca) Anagil de Melo Nascimento (Eva) Mirja Turestedt (Anja) Peter Eggers (Stefan) Amanda Ooms (Aquila) Originaltitel: Piratskattens hemlighet Regie: Anna Zackrisson Drehbuch: Ida Kjellin, Sofie Forsman Kamera: Ragna Jorming Musik: Josef Zackrisson