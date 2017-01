KI.KA 09:25 bis 09:45 Trickserie Q Pootle 5 Ein geheimnisvoller Fremder / Bud-D dreht durch GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ein geheimnisvoller Fremder: Pootle besucht Oopsy, um ihr seinen neuen Fotoapparat zu zeigen. Die anderen Freunde kommen dazu und zusammen machen sie viele Fotos. Was auf den Bildern schließlich zu sehen ist, ruft Verblüffung hervor: Ein mysteriöses, lächelndes Gesicht! Alle begeben sich auf die Suche nach dem geheimnisvollen Fremden. Bud-D dreht durch: Groobie beschließt einen Ausflug zu machen. Bud-D soll in der Zwischenzeit die Arbeit in seinem Laden übernehmen. Bei dem Versuch, Getränke für Pootle und Oopsy zu mixen, passiert ein Unglück: Flüssigkeit spritzt in Bud-Ds Schaltkreise und der Roboter hat plötzlich eine ganz andere Persönlichkeit. Wird Bud-D jemals wieder der Alte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Sarah Tkotsch (Oopsy) Frank Ciazynski (Groobie) Rainer Fritzsche (Eddi) Anja Stadlober (Stella) Thomas Nicolai (Krah) Originaltitel: Q Pootle 5 Regie: Oli Hyatt Drehbuch: Nick Butterworth Musik: David Schweitzer