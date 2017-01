KI.KA 06:30 bis 06:55 Trickserie Kleine Prinzessin Ich will recyceln / Ich will Krankenschwester sein GB 2006-2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ich will recyceln: Im Schloss sind plötzlich einige Sachen knapp, und der Prinzessin wird klar, dass man nichts einfach verschwenden darf. Ja, man kann sogar alte, aussortierte Dinge wieder neu verwenden, man kann sie recyceln. So macht sich die Prinzessin auf die Suche nach einer neuen Verwendung und einem neuen Verwender für alte Sachen. Ich will Krankenschwester sein: Die kleine Prinzessin möchte Krankenschwester spielen. Da trifft es sich gut, dass das Kindermädchen gerade stark erkältet ist. So hat die Prinzessin eine Patientin, um die sie sich kümmern kann. Doch ob die ungewöhnlichen Behandlungsmethoden der Prinzessin das Kindermädchen wirklich wieder gesund machen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Princess Regie: Edward Foster Drehbuch: Cas Willing, Dave Ingham, Rachel Murrell, Dan Wicksman, Kelly Marshall