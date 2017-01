KI.KA 10:25 bis 11:05 Trickserie Bobby & Bill Bill in Rosa / 3,2,1...Abflug! / Das Zauberhalsband F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Bill in Rosa: Ming und Plüsch haben sich von Rockys "Modewahn" anstecken lassen und ihr alter Freund Bill ist auf einmal Luft für die beiden. Mit Caros Hilfe will Bill sich ein superschickes Halsband basteln - aber dabei fällt ein ganzer Eimer rosa Farbe auf sein Fell und er sieht aus wie ein rosa Plüschtier. Bobby gelingt es nicht, die Farbe abzuwaschen. Beschämt will Bill sich verkrümeln, aber da entdeckt ihn die Journalistin eines exklusiven Hundemagazins und besteht darauf, den supercoolen Bill aufs nächste Titelblatt zu bringen. 3,2,1...Abflug!: Mit Luna Blubber Brause können Haustiere eine Reise zum Mond gewinnen. Bobby möchte, dass Bill und Caroline sich für dieses Abenteuer qualifizieren und startet sofort mit einem strengen Training für zukünftige Astronauten. Auch Madame Stick möchte, dass ihr Kater Captain gewinnt und will ihn fit für die Mondreise machen. Aber irgendwie scheint keins der Tiere so richtig Lust auf diese Reise zu haben. Das Zauberhalsband: Bill hat sich bei Ming Flöhe aufgehalst, aber er weigert sich gegen eine Behandlung. Bobby trickst ihn aus, indem er behauptet, dass das verhasste Flohhalsband Bill Superkräfte verleiht. Nachdem die Flöhe verschwunden sind, möchte Bill das Halsband deswegen gar nicht wieder hergeben, weil er immer noch an die Superkräfte glaubt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Boule & Bill Regie: Philippe Vidal