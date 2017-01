KI.KA 08:00 bis 08:25 Kindersendung Sesamstraße D, USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Bert muss noch seine Kronkorken sortieren und bittet Ernie um Hilfe. Der macht allerdings nur dann mit, wenn Bert ihn in Entensprache fragt? Eine Kuh hat ein Problem: Sie kommt nicht die Treppen vom Friseur-Salon herunter. Ein klarer Fall für Supergrobi 2.0! In der Reihe "Das Wort des Tages" erklären Elmo und Olli Dittrich das Wort "imitieren". Im Badezimmer haben Wisch und Mop großen Spaß mit Schattenspielen hinterm Duschvorhang. Im Eifer des Gefechts merken die Beiden erst nicht, was sich unter ihnen zusammenbraut? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sesamstraße Regie: Dirk Nabersberg, Jojo Wolff

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 154 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 154 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 154 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 124 Min.