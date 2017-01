ARTE 03:10 bis 03:55 Reportage 360° Geo Reportage Champagner für alle! D 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Anselme Selosse ist Champagnerwinzer. Auf seinen Hängen unweit des Dorfes Avize hat die Ernte der Côte des Blancs begonnen. Die Weinleser kommen aus ganz Frankreich. Ihr begehrter Nebenjob wird hier "die fünfte Jahreszeit" genannt. Auch auf den Hängen der Champagnerdynastie Taittinger ist Erntezeit. Pflücken, bücken, tragen, wieder bücken die Traubenlese ist ein harter Job. In den Produktionshallen herrscht Hochbetrieb, denn die frischen Trauben müssen gepresst werden und anschließend die erste alkoholische Gärung durchlaufen. Das geschieht bei der Firma Taittinger in Stahltanks, bei Winzer Selosse traditionell in Eichenfässern. Der Sitz des Hauses Taittinger in Reims ist auf riesigen unterirdischen Kreidestollen gebaut. Sie wurden im vierten Jahrhundert zur Kreidegewinnung für den Hausbau gegraben. Erst seit dem 17. Jahrhundert, nachdem der Benediktinermönch Dom Pérignon den Champagner erfunden hatte, dienen sie als Lager für den begehrten Schaumwein. Heute lagert das Unternehmen Taittinger hier sein Kapital: bis zu 21 Millionen Flaschen des weltweit begehrten Getränks. Pierre-Emmanuel Taittinger hat das berühmte Familienunternehmen vor einigen Jahren für die stolze Summe von 600 Millionen Euro zurückgekauft, nachdem die Familie es zuvor an einen amerikanischen Investmentfonds veräußert hatte. Das Champagnerhaus ist sein Leben, sein ganzer Stolz. Die Champagner von Winzer Anselme Selosse sind weniger bekannt, aber nicht weniger begehrt. Er hat alle Flaschen bereits verkauft, wenn die Trauben noch am Rebstock hängen. Der Champagnerdynastie und dem Winzer ist eines gemeinsam: Sie leben für dieses perlende, frische Getränk, das für besondere Feste, Liebe und Lebensfreude steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 360° - Geo Reportage Regie: Dominique Hennequin

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 405 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 205 Min. Soul Survivors

Horrorfilm

Tele 5 02:50 bis 04:05

Seit 55 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 03:00 bis 06:00

Seit 45 Min.