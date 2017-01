ARTE 00:40 bis 01:30 Magazin Kurzschluss - Das Magazin Schwerpunkt "Romantische Begegnungen" Begegnung: Claude Lelouch / Short Cuts: "Ein Mann und eine Frau" / Das erste Mal: Claire Simon / "Rendezvous" von Claude Lelouc / "Ein neues Leben" von Jean-François Ravagnan / "Wen ich zu lieben wage" von Laurence Deydier und Hugo Frassetto F 2017 2017-01-08 05:00 16:9 HDTV Live TV Merken (1): Rendezvous Kurzfilm von Claude Lelouch, Frankreich 1976 "Rendezvous" zeigt die halsbrecherische Fahrt eines Autos durch das frühmorgendliche Paris an einem Sonntag im August. Regisseur Claude Lelouch legte die Strecke von der Porte Dauphine im Westen bis zur Kirche Sacré-Coeur im Norden in weniger als acht Minuten zurück. Er saß dabei am Steuer von einem Mercedes Benz, und nicht wie mehrfach gemutmaßt wurde von einem Ferrari. Als das Auto zum Stillstand kommt, steigt der Fahrer aus dem Auto aus und läuft auf eine ihm entgegenkommende Frau zu. Die beiden umarmen sich. Die Kamera war während des Drehs an der Stoßstange angebracht, und der Film wurde ohne Schnitt gedreht. Lelouch hatte vom gerade abgedrehten Film "Ein Hauch von Zärtlichkeit" eine Filmrolle übrig und wollte diese nicht zurückgeben. Für die eigentliche Fahrt nutzte er einen Mercedes Benz, legte später aber den Ton eines Ferrari über die alte Tonspur, um auf diese Art mehr Dramatik zu erzeugen. Die Frau, die am Ende des Films die Treppen hochgelaufen kommt, war Lelouchs damalige Lebensgefährtin Gunilla Karlzen. (2): Begegnung Claude Lelouch Claude Lelouch spricht über seinen Kurzfilm "Rendezvous" und anlässlich der Ausstrahlung von vier seiner Spielfilme auf ARTE über das in seinen Filmen widerkehrende Thema der Verabredung zwischen Liebenden. (3): Short Cuts Ein Mann und eine Frau Frank Ternier, der Regisseur des Animationskurzfilms "8 Kugeln", fasst für "Kurzschluss - Das Magazin" den Klassiker "Ein Mann und eine Frau" von Claude Lelouch in einer Minute und als Animation zusammen. (4): Ein neues Leben Kurzfilm von Jean-François Ravagnan, Belgien 2015 Die gebürtige Tunesierin Sarah lebt seit ihrer Kindheit in Belgien. Von einer Freundin erfährt sie, dass der Mann, den sie liebt, Malik, in Kürze in Tunesien eine andere Frau heiraten wird. Ohne ihrer Familie etwas zu sagen, leiht sie sich Geld und reist über das Mittelmeer, um Malik ein letztes Mal zu sehen und von ihm Abschied zu nehmen. Auch wenn sie weiß, dass seine Hochzeit unausweichlich ist, möchte sie ihre Liebe zu ihm bis zuletzt ausleben. Dafür möchte sie unbedingt ihr "erstes Mal" mit ihm erleben. Jean-François Ravagnan studierte an der Filmhochschule IAD (Institut des Arts de Diffusion) im belgischen Neu-Löwen. Seit 2007 hat er als erster und zweiter Regieassistent an mehreren Spielfilmen mitgewirkt, darunter auch an " Lornas Schweigen" und "Der Junge mit dem Fahrrad" von Luc und Jean-Pierre Dardenne. Parallel zu seiner Filmkarriere arbeitet Jean-François Ravagnan regelmäßig als Video-Künstler für das Théâtre National de la Communauté Française sowie für die Theater-Kompagnie Artara und das Kulturzentrum Groupov. (5): Das erste Mal Claire Simon Die französische Schauspielerin, Kamerafrau und Regisseurin Claire Simon spricht über ihre ersten Kurzfilme und über ihren Spielfilm "800 km de différence Romance" (2001), in dem es um eine Fernbeziehung zwischen zwei Jugendlichen geht. (6): Wen ich zu lieben wage Animationsfilm von Laurence Deydier und Hugo Frassetto, Frankreich/ Belgien 2014 Irgendwo am Meer, unter einer strahlenden Sonne, spielen Primo und Jeanne Tennis. Aber Jeanne ist nicht bei der Sache, und die beiden beginnen einen Streit. In einer kleinen Wohnung unter den Dächern von Paris schläft Jeanne mit einem anderen Mann, Jules. Egal ob in Paris oder an der Côte d'Azur immer ist eine Möwe Zeuge der Gefühlsverwirrungen der jungen Frau, ihrer Zweifel und ihrer Einsamkeit. Laurence Deydier studierte in Paris an der Sorbonne (CELSA) und spezialisierte sich auf das Schreiben für institutionelle Kulturpresse und Kunstverlage. Viele Jahre lang schrieb sie zahlreiche Artikel über Kunst und Künstler. Gleichzeitig studierte sie Gesang und Klavier und komponierte 2008 die Lieder für den Kurzfilm "Eine Prinzessin hat den Blues" von Arnaud Demuynck und Cecilia Marreiros Marum. 2013 schrieb sie nicht nur das Drehbuch, sondern auch die Lieder für den Kurzfilm "Wen ich zu lieben wage". Hugo Fr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Court-circuit