Komödie Alles für die Liebe F 1993 Nach einem gescheiterten Selbstmordversuch treffen Lino und Jacques in einem Krankenhaus aufeinander beide wurden von ihren Frauen verlassen. Gemeinsam beschließen sie, nach Kanada auszuwandern. Auf dem Weg zum Bahnhof treffen sie auf den Taxifahrer Henri, dessen Frau bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Kurzerhand finden sich die drei Männer zu einer kleinkriminellen Bande zusammen, stehlen ein Wohnmobil und beschlagnahmen als vermeintliche Falschgeld-Fahnder zahlreiche 500-Francs-Scheine. Bei dem Vorhaben, Jacques' Tochter zu finden, werden sie jedoch von der Polizei gestellt. Vor Gericht werden die drei Männer von Marie Lenormand vertreten. Diese hat wiederum eine außereheliche Beziehung mit dem vorsitzenden Richter Francis. Um ihre Affäre zu sichern, versuchen Marie und Francis, ihre beiden Ehepartner miteinander zu verkuppeln, indem sie zu viert den Mont Blanc besteigen. Im Gerichtssaal finden sich alle Beteiligten wieder; in einer grotesken Szene, in der die Grenze zwischen Realität und Fiktion endgültig verschwimmt, werden die Kläger zu Angeklagten - "Amüsante, gut gespielte Komödie, deren einzelne Erzählstränge perfekt ineinandergreifen und die zum Nachdenken darüber anregt, was Paare trennt oder zusammenhält. Lelouchs 29. Spielfilm ist eine Mischung aus Krimi, Komödie und Ehedrama, die vor allem durch ihren Bilderreichtum überzeugt." (Lexikon des Internationalen Films) Schauspieler: Marie Sophie L. (Marie) Francis Huster (Francis) Fabrice Luchini (Fabrice Lenormand) Alessandra Martines (Alessandra) Vincent Lindon (Lino) Gérard Darmon (Henri) Jacques Gamblin (Jacques Grandin) Originaltitel: Tout ça... pour ça! Regie: Claude Lelouch Drehbuch: Claude Lelouch Kamera: Claude Lelouch Musik: Francis Lai, Philippe Servain