ARTE 13:55 bis 15:35 Märchenfilm Die Geschichte vom kleinen Muck DDR 1953 2017-01-21 10:30 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken In einer Stadt im Orient lebt ein kleiner, buckliger Mann: der alte Muck. Von den Kindern gehänselt und gejagt, gewinnt er eines Tages ihren Respekt, als er ihnen seine Lebensgeschichte erzählt. Als kleiner Junge wird Muck nach dem Tod des Vaters von seinen kaltherzigen Verwandten aus dem Haus gejagt. Er zieht in die Wüste, um sein Glück zu suchen. Dort trifft er auf eine wundersame alte Frau, in deren Haus er in den Besitz rasender Zauberpantoffeln und eines Stabs, der vergrabene Schätze aufspüren kann, gelangt. In dem Glauben, dem Glück durch seine neuen Kostbarkeiten ein Stück näher gekommen zu sein, begibt der kleine Muck sich an den Hof des Sultans. Seine Zauberpantoffeln verhelfen ihm dort zur Stellung eines Schnellläufers. Mit Hilfe seines Wunderstabs steigt er sogar zum Schatzmeister auf. Doch Mucks Karriere erregt den Neid der Höflinge, durch deren Intrigen Muck schließlich bestohlen und aus dem Palast gejagt wird. Wieder auf sich allein gestellt, gelangt Muck zu einer Oase, wo er das Geheimnis zweier ungewöhnlicher Feigenbäume entdeckt. Entschlossen, seine beiden Kostbarkeiten wiederzubekommen, kehrt der kleine Muck an den Hof des Sultans zurück - Nun ist er in der Lage, den Höflingen eine Lehre zu erteilen, indem er ihnen Eselsohren an den Kopf zaubert. Er fordert seine gestohlenen Pantoffeln nebst Wunderstab zurück. Der kleine Muck erkennt: Nicht Reichtum bedeutet Glück, sondern Freundschaft und Hilfsbereitschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Schmidt (Kleiner Muck) Johannes Maus (Altgewordener Muck) Silja Lesny (Prinzessin Amarza) Friedrich Richter (Mukrah) Trude Hesterberg (Frau Ahavzi) Alwin Lippisch (Sultan) Werner Peters (Unterster Ramudschin) Originaltitel: Die Geschichte vom kleinen Muck Regie: Wolfgang Staudte Drehbuch: Peter Podehl, Wolfgang Staudte Kamera: Robert Baberske Musik: Ernst Roters Altersempfehlung: ab 6