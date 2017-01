ARTE 10:45 bis 11:40 Dokumentation Auf der Suche nach dem Zarenschatz D 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Zum 400-jährigen Jubiläum der Romanow-Dynastie 2013 forscht die Dokumentation nach dem Verbleib der reichsten Herrscherfamilie der Welt und ihrer Schätze nach der Oktoberrevolution 1917. Sie folgt den Spuren von Familienangehörigen, Sammlern und Experten, die ihre neuesten Erkenntnisse zur Verfügung stellen. Die Indizien führen in die Archive, Museen und Privatsammlungen verschiedener Länder. Der größte Schatz der Geschichte Tonnen von Juwelen und Kostbarkeiten, die größten Diamanten und Edelsteine der Welt, Eisenbahnwaggons voller Gold und Abertausende kostbarer Gemälde wurde vor 100 Jahren in alle vier Winde verstreut. Die "Blutdiamanten", die in die Korsagen der Zarin und ihrer Töchter eingenäht waren, sind seit der Mordnacht von Jekaterinburg im Sommer des Jahres 1918 verschollen und zur begehrtesten Trophäe einer weltweiten Jagd nach dem Zarenschatz geworden. "Juwelen sind der verborgenste Teil des internationalen Auktionsgeschäftes", sagt Nadeschda Danilewitsch, die seit 15 Jahren nach dem Schatz der Zaren sucht. "Nur manchmal leuchten sie für einen kurzen Moment auf, blenden ihre Käufer, um dann wieder im Dunkel der Geschichte zu verschwinden." Die Dokumentation erzählt von der abenteuerlichen Fahndung nach 100-Karat-Diamanten und versunkenen Goldbarren und rekonstruiert, in welchen dunklen Kanälen der gigantische Schatz der Romanows zur Zeit der Revolution verschwand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf der Suche nach dem Zarenschatz Regie: Sissi Hüetlin, Jobst Knigge