3sat 22:25 bis 00:15 Thriller Die 27. Etage USA 1965 Nach einem Roman von Walter Ericson 16:9 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Atomwissenschaftler verliert durch ein Schock-Erlebnis sein Gedächtnis und sieht sich in New York einer rätselhaften Verfolgung durch Gangster ausgesetzt. Raffiniert die Handlung verzahnender Thriller von Edward Dmytryk, der erst spät die Zusammenhänge seines Mosaiks zu erkennen gibt. Mit Gregory Peck, Diane Baker und Walter Matthau. Der Atomwissenschaftler David Stillwell wird Zeuge des tödlichen Fenstersturzes seines Chefs Charles Calvin. Bei diesem traumatischen Erlebnis verliert David seine Gedächtnis. Er kann sich an nichts mehr erinnern und sieht sich plötzlich einer für ihn rätselhaften Verfolgung durch eine mysteriöse Gruppe ausgesetzt, die im Auftrag von Rüstungsfirmen arbeitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gregory Peck (David Stilwell) Diane Baker (Shela) Walter Matthau (Ted Caselle) Kevin McCarthy (Josephson) Jack Weston (Lester) Leif Erickson (Major Crawford) George Kennedy (Willard) Originaltitel: Mirage Regie: Edward Dmytryk Drehbuch: Peter Stone Kamera: Joseph MacDonald Musik: Quincy Jones