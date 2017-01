3sat 16:45 bis 17:30 Dokumentation Steffens entdeckt: Palau Korallenparadies der Südsee Palau - D 2009 2017-01-05 04:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Ein paar Hundert kleine dschungelgrüne Inseln, die meisten davon unbewohnt, und dazwischen türkisblaues Meer. Auf den Inseln von Palau leben kaum Menschen und es gibt keine Industrie. Die Reihe "Steffens entdeckt" zeigt die letzten Paradiese der Erde. In dieser Folge ist Moderator Dirk Steffens im Korallenparadies der Südsee unterwegs. Zusammen mit Wissenschaftlern und Rangern taucht er in Korallenbänken, sucht und findet Riesenmuscheln, wildert Meeres-Schildkröten aus, taucht mit Riffhaien und beobachtet Mantarochen beim Hochzeitstanz. Auf seinen Exkursionen durch die bunte Unterwasserwelt wird deutlich, auch dieses Naturparadies ist gefährdet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Steffens entdeckt