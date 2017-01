3sat 09:10 bis 09:40 Unterhaltung Bad Ischl blüht auf - Blumen, Kaiser, Zaunerstollen A 2015 2017-01-10 11:40 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Kaiserstadt Bad Ischl ist Schauplatz der oberösterreichischen Landesgartenschau und erstrahlt mit prachtvollen Blumenbeeten, historischen und modernen Gartenanlagen. Der Mythos um Kaiser Franz Joseph und Sisi lockt bis heute Besucher aus aller Welt an. Wie zu Lebzeiten des Monarchen wird jeden August sein Geburtstag groß gefeiert - und manchmal tauchen auf Ischler Dachböden Stücke aus dem Besitz der kaiserlichen Familie auf. Ischls kulinarischer Exportschlager ist der "Zaunerstollen", den schon viele gekrönte Häupter genossen haben. Kaiserlich sind auch die Salzanwendungen in der Kurstadt und die Transportmittel wie Fiaker und Sesselträger. Über ihre Liebe zu Ischl erzählt Kammerschauspielerin Marianne Nentwich im ehemaligen Hoftheater und Buchautor Gerhard Tötschinger liefert unterhaltsame Geschichten aus der K.-u.-K-Zeit, die auch im modernen Ischl noch überall zu spüren ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Österreich-Bild