3sat 06:00 bis 06:45 Dokumentation Die Gärten von Marrakesch D 2008 Stereo 16:9 Live TV Merken Mitten in der Wüste liegt eine Gartenstadt: Marrakesch. Die marokkanische Handelsstadt am Fuß des Atlasgebirges ist mit ihren Gärten gewachsen und reich geworden. Wasser und Schatten, das sind die Elemente, die in diesem Klima Luxus bedeuten und die deshalb in allen Gärten eine wichtige Rolle spielen. Hinter hohen Mauern erstrecken sich grüne Paradiese mit orientalischem Zauber und murmelnden Brunnen. Benchâabane Abdelrazzak, der Gartenexperte Marrakeschs, zum Beispiel hat seinen Garten traditionell angelegt, mit Oliven- und Orangenbäumen und langen Reihen von Rosen. Sie umschließen ein grünes Wasserbassin, Pfauen wandern durch den Schatten auf der langen Achse zum Sommerpavillon, dessen Fenster und Terrasse nach Norden schauen und der so immer Schutz vor der Sonne bietet. Benchâabane Abdelrazzak unternimmt mit seinen Studenten immer wieder Exkursionen dorthin, wo alles begann: in die großen alten Gartenanlagen "Agdal" und "Menara". Die Oliven- und Zitrus-Plantagen erstrecken sich über dutzende Hektar und haben in ihrer Mitte Wasserbecken, so groß wie kleine Seen. Diese Anlagen gehen auf das elfte Jahrhundert zurück. Damals entstand die ausgeklügelte Wasserversorgung, die seither in unterirdischen Kanälen das Wasser aus dem Hohen Atlas nach Marrakesch leitet. Auch zu einem Riad, einem großen Stadthaus, gehört ein Innenhof, in dessen Mitte ein Brunnen sprudelt. Diese ruhigen und pittoresken Innenhöfe sind Oasen im hektischen Getriebe der Stadt. Für viele Marakschis, wie sich die Einwohner der Stadt nennen, ist dieser Luxus unvorstellbar. Für sie engagiert sich ein Schulgarten-Projekt, das aus staubigem und verwahrlostem Brachland Nutzgärten macht, deren Ertrag nicht nur die Schulküche täglich mit frischem Gemüse versorgt, sondern auch noch einige Familien. Die Schulkinder lernen das Gärtnern und können Anschluss finden an die Tradition der Gärten von Marrakesch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Gärten von Marrakesch