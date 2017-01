Hessen 04:55 bis 05:45 Reportage Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo - "Schlaukopf gesucht ..." Schlaukopf gesucht / Kluger Kopf? / Kleiner Pieks? / Großer Tag? / Hohes Alter! D 2012 Untertitel Live TV Merken Die Verlockung für Orang-Utan-Dame Dokana könnte nicht größer sein: Ein Glas Himbeersaft wartet auf sie. Doch sie kommt nicht ran. Eine Scheibe mit einem Loch trennt sie von der süßen Versuchung. Einzig eine Art Strohhalm könnte helfen. Und hier kommt Johannes Großmann vom Max-Planck-Institut ins Spiel. Er bietet Dokana gleich ein ganzes Sammelsurium von Hilfsmitteln an. Aber nicht alle taugen als Trinkhilfe. Mit diesem Test möchte der Wissenschaftler herausfinden, wie zielsicher Dokana Werkzeuge und deren Möglichkeiten erkennt. Wird sie den Weg zur süßen Belohnung finden? Dem kleinen Nashorn steht heute Aufregendes bevor. Zootierarzt Dr. Bernhard kommt zum Hausbesuch - und hat Spritzen im Gepäck. Ein Vitamincocktail und ein elektronischer Ausweis soll unter Nashörnchens Babyhaut. Ob die Kleine ihren ersten Arztbesuch gut übersteht? Im Giraffenstall sind die Pfleger voller Erwartung. Bald soll Giraffendame Ashanti ein Baby zur Welt bringen. Marco Mehner bereitet den Kreißsaal in einem separaten Stall für die Giraffengeburt vor. Ashanti soll alles kennen lernen. Jetzt kann sie kommen - die kleine Giraffe. Aber ist es wirklich schon so weit? Die Erdmännchen sollen wieder ihre Sommerresidenz beziehen. Doch dort sieht es noch aus wie bei Hempels unterm Sofa. Jörg Gräser kommt zum Großreinemachen. Und dann kann er losgehen, der Erdmännchen-Umzug. Doch einem fällt das Reisen schwer: Der, der einstmals König im Erdmännchenreich war, ist heute alt und krank. Wird die Sommersonne im neuen Domizil den greisen Erdmann verjüngen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.