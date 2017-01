Hessen 14:30 bis 16:00 Kinderfilm Nils Holgerssons wunderbare Reise S, D 2011 Nach dem Roman von Selma Lagerlöf Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der 13-jährige Nils ist nicht besonders glücklich: Ständig muss er auf dem Bauernhof seiner Eltern in Schonen helfen, dabei ginge er viel lieber mit dem Vater auf die Fuchsjagd. Doch der wird ihn nicht mitnehmen, denn Nils hat vergessen, die Milch auszutragen - und überhaupt sind seine Eltern der Meinung, er sei faul, habe keinen Respekt vor den Tieren und viel Unsinn im Kopf. Nur Asa, die Tochter des Apothekers, versteht ihn und hält zu ihm, bis sie eines Tages, als Nils' Eltern in die Stadt gefahren sind, erleben muss, wie Nils einen Raben sehr unsanft verscheucht. Es kommt zu einem Streit zwischen den beiden, denn Asa ist von Nils' Respektlosigkeit entsetzt. Sie will ihn nie wieder sehen. Da steht plötzlich ein echter Hauskobold vor Nils. Als Nils selbst den Kobold gefangen nimmt, wird er von ihm dafür mit einem Zauber belegt. Nils schrumpft auf Wichtelgröße, und er versteht plötzlich die Sprache der Tiere. So kann er hören, wie eine Gruppe Wildgänse, die über den Hof fliegt, dem Hausganter Martin zuruft, doch mit ihnen nach Lappland zu fliegen. Nils versucht, Martin aufzuhalten. Dumm nur, dass er vergessen hat, wie klein er nun ist. Ganter Martin hebt ihn leicht mit in die Luft. Nils fliegt mit ihm davon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justus Kammerer (Nils Holgersson) Pauline Rénevier (Åsa Berggren) Cecilia Ljung (Selma Lagerlöf) Hanns Zischler (Kobold) Kurt Krömer (Eduard Formula) Stefanie Japp (Stina Holgersson) Hinnerk Schönemann (Ole Holgersson) Originaltitel: Nils Holgerssons wunderbare Reise Regie: Dirk Regel Drehbuch: Meibrit Ahrens, Martina Müller, David Ungureit, Gerd Lurz Kamera: Philipp Timme, Alex Lindén Musik: Stefan Hansen