Hessen 11:20 bis 13:00 Filme Der Mann mit dem Fagott D 2011 Nach dem gleichnamigen Roman von Udo Jürgens und Michaela Moritz Die Nachricht von einer Bronzestatue mit Namen "Der Mann mit dem Fagott", bringt Udo Jürgens nach einem Konzert tief bewegt dazu, seine Familiengeschichte Revue passieren zu lassen. Sie beginnt 1891 bei seinem Großvater Heinrich Bockelmann auf dem Bremer Weihnachtsmarkt: Die russisch klingende Musik eines Fagott-Spielers bringt den damals 21-Jährigen dazu, nach Moskau auszuwandern. Eines Tages schenkt ihm seine Frau Anna die besagte Statue. Die verblüffende Ähnlichkeit mit dem Fagott-Spieler aus Bremen rührt Bockelmann. Zu dieser Zeit, etwa 20 Jahre nach seiner Auswanderung, ist er Direktor einer Privatbank. Wegen der Kriegserklärung Deutschlands an Russland muss sich die Familie bald darauf trennen. Durch Bestechung gelingt es Heinrich, Frau und Kinder ins sichere Schweden zu bringen. Er selbst wird als vermeintlicher Spion in ein sibirisches Lager deportiert. Durch ein Geschäft mit dem Kommandanten erhält Heinrich jedoch einen Passierschein nach Moskau, wo das Unglaubliche geschieht: Er trifft den Mann mit dem Fagott wieder. Das Erlebnis beflügelt ihn so sehr, dass er die Flucht nach Schweden wagt. Schauspieler: Udo Jürgens (Udo Jürgens) Christian Berkel (Heinrich Bockelmann) David Rott (Udo (jung)) Alexander Kalodikis (Udo (als Kind)) Ulrich Noethen (Rudi) Joel Eisenblätter (Rudi (als Kind)) Melika Foroutan (Anna) Originaltitel: Der Mann mit dem Fagott Regie: Miguel Alexandre Drehbuch: Harald Göckeritz, Miguel Alexandre Kamera: Gernot Roll Musik: Udo Jürgens , Nic Raine Altersempfehlung: ab 6