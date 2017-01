ARD alpha 20:15 bis 21:00 Diskussion alpha-Forum: Gisela Anton D 2015 2017-01-05 13:00 16:9 Merken Gisela Anton wurde 1975 Bundessiegerin des Wettbewerbes "Jugend Forscht". Heute ist sie Professorin für Experimentalphysik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Sie ist Trägerin zahlreicher weiterer Preise, u. a. des Leibniz-Preises, des wichtigsten Forschungsförderpreises in Deutschland. Zur Person: * Geboren: 1955 * Ausbildung: 1973 Physikstudium an der Universität Bonn, 1983 Promotion * Beruf: Physikerin Funktionen und Ämter * Aktuelle Funktion: Professorin für Experimentalphysik an der Universität Erlangen-Nürnberg * Ämter/berufliche Stationen: * 1975 Bundessiegerin des Wettbewerbes "Jugend Forscht" * 1984-1995 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Physikalischen Institut der Uni Bonn * Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der DFG, 1994 * 1990-1991 Forschungsaufenthalt in Saclay, Frankreich * 1991-1992 Forschungsaufenthalt in Mainz * 1993 Habilitation in Bonn * 1994 Leibniz-Preis * 1995 Professorin für Experimentalphsyik an der Universität Nürnberg-Erlangen und Bundesverdienstkreuz am Bande * 2000 Preis für gute Lehre des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst * 2009 Bayerischer Verdienstorden * 2010 Bayerischer Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Florian Hildebrand Gäste: Gäste: Gisela Anton (Lehrstuhl für Experimentalphysik Universität Erlangen-Nürnberg) Originaltitel: alpha-Forum

