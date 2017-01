ARD alpha 17:00 bis 17:15 Dokumentation Der lange Schatten von Kultur Bilder und Wirklichkeit D 16:9 Live TV Merken Der Mensch lebt in sozialen und kulturellen Gemeinschaften, die ihn prägen. Als deren Mitglied wählt er Sportarten, Berufswege und Lebenspartner aus, er bevorzugt bestimmte Fernsehsendungen, Musikrichtungen oder Modestile. All dies geschieht jedoch innerhalb der kulturellen Rahmenbedingungen. Als aufgeklärte Menschen wissen wir, dass wir von unserer Kultur geprägt sind, doch greifen diese Einflüsse wesentlich tiefer und weiter als wir denken. Die Kultur wirft einen langen Schatten, dem in dieser Sendereihe nachgegangen wird. Die 14 Sendungen der Reihe greifen jeweils einen Aspekt des täglichen Lebens auf. Nicht alles, was in fremden Kulturen angestrebt wird, ist mit unseren Vorstellungen vereinbar - und umgekehrt: In außereuropäischen Ländern verstehen die meisten Menschen nicht, dass es bei uns Hundefriseure und Hundefriedhöfe gibt. Wir Deutsche haben dagegen wenig Verständnis dafür, dass indische Gottheiten auf Ratten reiten und in Südostasien der Speiseplan Tiere einschließt, die bei uns als Schoßtiere gelten. Der Ethnologe Prof. Dr. Frank Heidemann von der LMU München führt durch die Sendereihe "Der lange Schatten von Kultur" und macht die verschiedenen Sichtwesen von Alltagsphänomenen verstehbar, indem er das Eigene hinterfragt und gleichzeitig den Blick für das Fremde öffnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Frank Heidemann Originaltitel: Der lange Schatten von Kultur