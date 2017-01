ARD alpha 15:00 bis 16:00 Magazin Planet Wissen Wie Teamarbeit funktioniert Wie Teamarbeit funktioniert D 2016 2017-01-04 22:00 16:9 Live TV Merken Fünf Menschen, die sich nicht kennen. Eingesperrt in einem Raum. Ein Ziel verbindet sie: Entkommen. In nur einer Stunde müssen sie den entscheidenden Code finden, der die Tür öffnet. Werden Sie es schaffen, zusammenzuarbeiten und zu einem Team zu werden? In einem TV-Experiment, begleitet von Team-Expertin Dr. Michaela Kolbe, beobachten wir, welche Phasen das Team durchläuft, welche Rollen die Teammitglieder einnehmen und wie sie mit Problemen umgehen. Wir wollen wissen: Sind Teams tatsächlich immer besser als der Einzelne? Wie sieht das perfekte Team aus? Und was ist dran am Drückebergergedanken: TEAM - toll, ein anderer macht's? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Grießmann Originaltitel: Planet Wissen