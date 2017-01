ARD alpha 08:00 bis 08:30 Bildungsprogramm Englisch für Anfänger Finding Somewhere to Live D 1982 2017-01-07 10:00 16:9 Live TV Merken Popstar Russell muss sein Klavier verkaufen und inseriert deshalb in der Zeitung. Doch zu seiner Verwunderung will der einzige Interessent absolut nichts über das Klavier hören und misst nur unentwegt die Wohnung aus! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Graham Pascoe Gäste: Gäste: Jane Egan, Russell Grant Originaltitel: Englisch für Anfänger

