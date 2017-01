AXN 21:00 bis 21:45 Actionserie Chicago P.D. Recht gesprochen? USA 2014 16:9 Merken Halstead steckt in Schwierigkeiten: sein Job steht auf dem Spiel. Derweil untersucht die Sondereinheit den Mord an einem Arzt, mit dessen Hilfe viele berühmte Persönlichkeiten in den Knast gewandert sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Beghe (Hank Voight) Jon Seda (Antonio Dawson) Sophia Bush (Erin Lindsay) Jesse Lee Soffer (Jay Halstead) Patrick John Flueger (Adam Ruzek) Marina Squerciati (Kim Burgess) Elias Koteas (Alvin Olinsky) Originaltitel: Chicago P.D. Regie: Michael Slovis Drehbuch: Craig Gore, Tim Walsh Kamera: Rohn Schmidt Altersempfehlung: ab 16