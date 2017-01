AXN 18:30 bis 19:25 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Folge: 4 Räuber und Gendarm GB 2004 16:9 Merken Der Banksicherheitschef Victor Maher will den Tresorknacker Sam Richards dingfest machen. Er setzt Danny unter Druck, damit ihm dieser bei seinem Vorhaben hilft. Mickey und seine Trickser spielen jedoch nicht mit: Sie drehen den Spieß um - und erteilen Maher eine Lektion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Marc Warren (Danny Blue) Robert Glenister (Ash Morgan) Jaime Murray (Stacie Monroe) Robert Vaughn (Albert Stroller) David Calder (Victor Maher) Richard Harrington (Sam Richards) Originaltitel: Hustle Regie: Minkie Spiro Drehbuch: Tony Jordan, Bharat Nalluri Kamera: Adam Suschitzky Musik: Beatguru, Magnus Fiennes Altersempfehlung: ab 16