AXN 10:55 bis 11:45 Krimiserie Rush Der Waldschrat AUS 2010 16:9 Merken Lawson schickt seine Leute zu einer Navigationsübung durch den Wald. Dabei stoßen Michael, Stella und Co. auf getötete Tiere und Selbstschussanlagen. Bevor sie den Täter stellen können, flüchtet dieser in einem weißen Van voller selbstgebastelter Bomben Richtung Innenstadt... Fortsetzung folgt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rodger Corser (Lawson Blake) Callan Mulvey (Brendan 'Josh' Joshua) Jolene Anderson (Shannon Henry) Nicole Da Silva (Stella Dagostino) Ashley Zukerman (Michael Sandrelli) Kevin Hofbauer (Christian Tapu) Samuel Johnson (Leon Broznic) Originaltitel: Rush Regie: Sian Davies Drehbuch: Alice Bell, Todd Boland, John Edwards, Alice Bell, Todd Boland, John Edwards, Christopher Lee Kamera: Bruce Young Musik: Stephen Rae Altersempfehlung: ab 16