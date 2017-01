13th Street 00:10 bis 00:55 Krimiserie Navy CIS Trauma (1) USA 2012 Stereo 16:9 Merken Als sich der Afghanistan Veteran Captain Joe Westcott mit seinem Freund Lieutenant Torres trifft, geraten die beiden in eine Schlägerei, die für Torres tödlich endet. Westcott leidet an posttraumatischem Belastungssyndrom und hat dadurch Schwierigkeiten zwischen den Ereignissen im Krieg und der Tatnacht zu unterscheiden. Er gibt an, dass sie von sechs Männern attackiert wurden, aber Abby (Pauley Perrette) beweist, dass es nur zwei am Tatort waren: Westcott selbst und Randall Kersey. Was war die Ursache dafür, dass Westcott derart die Nerven verlor? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Brad Beyer (Marine Captain Joe Westcott) David Hoflin (Randall J. Kersey) Vinicius Machado (Sam Mathis) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Leslie Libman Drehbuch: Nicole Mirante-Matthews Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk