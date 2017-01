13th Street 21:00 bis 21:50 Krimiserie Navy CIS: L.A. Wie der Vater so der Sohn USA 2016 Stereo 16:9 Merken Sam (LL Cool J) empfängt einen codierten Notruf von seinem Sohn Aiden (Tye White). Die Militärakademie, in der sich Aiden aufhält, wurde von einer Terrorgruppe unter der Führung von Sams Erzfeind Tahir Khaled (Anslem Richardson) unter Kontrolle gebracht. Sam, Callen (Chris O'Donnell), Kensi (Daniela Ruah) und Deeks (Eric Christian Olsen) brechen auf, um die Geiseln zu befreien und nach Möglichkeit Tahir zu verhaften. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Hetty Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: John Peter Kousakis Drehbuch: R. Scott Gemmill Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 16

