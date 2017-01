13th Street 18:35 bis 19:25 Krimiserie Criminal Minds Teuflisches Glück USA 2007 Stereo 16:9 Merken In Florida findet die Polizei eine Frauenleiche mit einem in die Brust geritzten Pentagramm. Das BAU-Team ist überzeugt, dass es sich um einen Serienkiller handelt und schaltet sich in die Ermittlungen ein. Und tatsächlich geschieht bald darauf ein weiterer Mord. Die Profiler finden heraus, dass der Killer ein Kannibale ist. Der Verdacht fällt auf einen Mann, der seine Jugend in der Psychiatrie verbracht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Steve Boyum Drehbuch: Andrew Wilder Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16