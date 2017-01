Kinowelt 01:10 bis 03:45 Drama Enter the Void F, D, I, CDN 2009 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Oscar verbindet eine besonders intensive Beziehung mit seiner Schwester Linda, seitdem sie als Kinder miterleben mussten, wie ihre Eltern bei einem Autounfall ums Leben kamen. Gemeinsam schlagen sie sich durch die Halbwelt von Tokio. Er hält sich mit kleinen Drogendeals über Wasser, sie tritt als Stripperin auf und lässt sich mit zweifelhaften Typen ein. Bei einer Razzia gerät Oscar ins Visier der Polizei und wir auf der Flucht niedergeschossen. Sein Körper liegt im Sterben, doch seine Seele weigert sich, aus der Welt der Lebenden zu scheiden. Gerade erst hatte Oscar seiner Schwester hoch und heilig versprochen, sie niemals zu verlassen. Und so wandert sein Geist durch die neongleißende Stadt - rastlos, ruhelos, immer auf der Suche. Oscars Visionen werden immer grotesker und bizarrer, seine Seele drängt ins Jenseits. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen zu einem halluzinatorischen Mahlstrom... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathaniel Brown (Oscar) Paz De la Huerta (Linda) Cyril Roy (Alex) Olly Alexander (Victor) Ed Spear (Bruno) Masato Tanno (Mario) Nobu Imai (Tito) Originaltitel: Enter the Void Regie: Gaspar Noé Drehbuch: Gaspar Noé Kamera: Benoît Debie Musik: Thomas Bangalter Altersempfehlung: ab 18