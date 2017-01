Kinowelt 20:15 bis 21:45 Actionfilm The Good Cop DK 2004 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jens ist Bulle in Kopenhagen und hat eine Schwäche für Kleinkriminelle. Als seine besten Freunde ein Ding drehen, das in die Hose geht, muss er ihnen aus der Patsche helfen. Eigentlich wollten die Jungs ja nur einen Container mit chinesischer Seide für eine Rasta-Gang klauen, dummerweise haben sie dabei auch zweieinhalb Kilo Heroin erwischt, das der litauischen Mafia gehört. Als Jens eingreift, wird das Chaos zum Selbstläufer, so dass ihm neben Litauern und Chinesen bald auch noch serbische Heroin-Dealer, jamaikanische Marihuana-Züchter und polnische Menschenhändler an der Hacke kleben. Ganz zu schweigen von den Kollegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kim Bodnia (Jens) René Dif (Thomas) Nicolas Bro (Mulle) Iben Hjejle (Louise) Jens Okking (Manfred) Nikolaj Coster-Waldau (Sune) Thomas Bo Larsen (Per) Originaltitel: Den Gode Strømer Regie: Lasse Spang Olsen Drehbuch: Lasse Spang Olsen, Kim Bodnia Kamera: Lasse Spang Olsen Musik: George Keller Altersempfehlung: ab 16

